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Жители ОРДЛО смогут работать в правоохранительных структурах

Новости » Общество    07.10.2019 - 10:55
Жители ОРДЛО смогут работать в правоохранительных структурах
Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

Они смогут принять участие в охране правопорядка и будут вооружены

Местное население Донецкой и Луганской областей получит право участия в работе определенных правоохранительных структур. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко рассказал, что в той части минских соглашениях, где указано, что на ныне оккупированной РФ территории востока Украины должна быть создана "народная милиция", речь не идет о том, чтобы эти отряды сформировать из боевиков гибридных российских войск в ОРДЛО.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - пояснил он.

Яременко также рассказал, что делать с местными, донбасскими наемниками, которые воевали на стороне агрессора.

"Это проблема России и этих людей. Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются", - рассказал Яременко.

Напомним, по словам Яременко, Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбасу.

По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.

Также РБК-Украина сообщало, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" требуют от Украины согласовать закон об особом статусе Донбасса.

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