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"ДНР" и "ЛНР" требуют, чтобы Украина согласовала закон о статусе Донбасса

Новости » Политика    02.10.2019 - 10:42
"ДНР" и "ЛНР" требуют, чтобы Украина согласовала закон о статусе Донбасса
Фото: Денис Пушилин (из открытых источников)

"Лидеры" "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" требуют от Украины согласовать закон об особом статусе Донбасса. Такое заявление сделали "лидеры" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передают российские СМИ.

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - говорится в заявлении.

В заявлении "глав" "ДНР" и "ЛНР" также отмечается, что Украина, подписав 1 октября "формулу Штайнмайера", таким образом признала "особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы".

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией", - подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Киеве под Офисом президента сотни активистов вышли на протест против подписания "формулы Штайнмайера". Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

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