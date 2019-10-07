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Жителі ОРДЛО зможуть працювати в правоохоронних структурах

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 10:55
Жителі ОРДЛО зможуть працювати в правоохоронних структурах
Фото: Богдан Яременко (Facebook)

Вони зможуть взяти участь в охороні правопорядку і будуть озброєні

Місцеве населення Донецької і Луганської областей отримає право участі в роботі певних правоохоронних структур. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко розповів, що в тій частині мінських угод, де зазначено, що нині на окупованій території РФ сходу України повинна бути створена "народна міліція", мова не йде про те, щоб ці загони сформувати з бойовиків гібридних російських військ в ОРДЛО.

"Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що у них буде передбачена для цього зброя. Але там не повинно бути ніяких формувань, які непідконтрольні, непідзвітні і не під командуванням української влади", - пояснив він.

Яременко також розповів, що робити з місцевими, донбаськими найманцями, які воювали на боці агресора.

"Це проблема Росії і цих людей. Захочуть вийти разом з відводом російського озброєння, командних структур і т. д. - хай виходять. Вирішать залишитися в ОРДЛО без зброї - нехай залишаються", - розповів Яременко.

Нагадаємо, за словами Яременка, Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмаєра з Донбасу.

За його словами, прийнята Леонідом Кучмою в Мінську "формула Штайнмайера" тепер несе для України певні політичні зобов'язання.

Також РБК-Україна повідомляло, що самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" вимагають від України узгодити закон про особливий статус Донбасу.

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