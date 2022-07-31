Жителей Запорожской области просят выехать из прифронтовой зоны

По его словам, ситуация в регионе постоянно меняется, и есть населенные пункты, где 80% жителей уже выехали.

"Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первые обстрелы люди боялись, а сейчас привыкли… Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий", - отметил Старух.

Он также добавил, что на оккупированных территориях из-за российских захватчиков были случаи гибели мирного населения.

"Число погибших невелико, но каждая смерть - это большая трагедия", - подчеркнул Старух.