UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Запорожской области просят выехать из прифронтовой зоны

Фото: начальник Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Илона Свиридова

Жители населенных пунктов Запорожской области должны выехать из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха для "Укринформа".

По его словам, ситуация в регионе постоянно меняется, и есть населенные пункты, где 80% жителей уже выехали.

"Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первые обстрелы люди боялись, а сейчас привыкли… Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий", - отметил Старух.

Он также добавил, что на оккупированных территориях из-за российских захватчиков были случаи гибели мирного населения.

"Число погибших невелико, но каждая смерть - это большая трагедия", - подчеркнул Старух.

Напомним, ранее Старух спрогнозировал, что до конца года Украина сможет полностью деоккупировать Запорожскую область.

Кроме того, он рассказал о том, как обустроена оборона региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияЗапорожская область