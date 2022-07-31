Сотни километров окопов. Что известно об обороне Запорожья

Украинские бойцы выстроили таки линию оборону Запорожья, при которой вражеские удары пушек и РСЗО не достигают к городу. Речь идет о сотнях километров окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в интервью Укринформу.

На вопрос журналиста, рассматривает ли глава области новую попытку наступления россиян он ответил, что регион и так "5 месяцев атакуют", но ВСУ держат оборону: отстреливаются, сбивают самолеты, подбивают танки, уничтожают личный состав врага.

"Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах к Запорожью, чтобы сюда не долетали средства поражения", - говорит Старух.

Также он подчеркнул, нужна была такая линия обороны, чтобы "не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня".

"Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Плановая работа над усилением обороны области не останавливается ни на один день. Запорожскую область защищает большое количество мотивированных и сильных бойцов. Наши военные - это главные герои настоящего", - подытожил Старух.

Напомним, как ранее рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, в начале июня украинские военные сорвали планы российских оккупантов перейти в наступление на Запорожье.

Отметим, что сегодня в украинской разведке сообщили, что оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

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