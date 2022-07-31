Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

За його словами, ситуація в регіоні постійно змінюється, і є населені пункти, де 80% жителів вже виїхали.

"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз деякі вже повертаються. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перші обстріли люди боялися, а зараз звикли... Незважаючи на це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", - зазначив Старух.

Він також додав, що на окупованих територіях через російських загарбників були випадки загибелі мирного населення.

"Кількість загиблих невелика, але кожна смерть - це велика трагедія", - підкреслив Старух.