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Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

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Запорізька область, Неділя 31 липня 2022 15:37
Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони Фото: начальник Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Ілона Свиридова

Жителі населених пунктів Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха для "Укрінформу".

За його словами, ситуація в регіоні постійно змінюється, і є населені пункти, де 80% жителів вже виїхали.

"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз деякі вже повертаються. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перші обстріли люди боялися, а зараз звикли... Незважаючи на це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", - зазначив Старух.

Він також додав, що на окупованих територіях через російських загарбників були випадки загибелі мирного населення.

"Кількість загиблих невелика, але кожна смерть - це велика трагедія", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, раніше Старух спрогнозував, що до кінця року Україна зможе повністю деокупувати Запорізьку область.

Крім того, він розповів про те, як облаштована оборона регіону.

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