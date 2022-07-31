Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони
Жителі населених пунктів Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха для "Укрінформу".
За його словами, ситуація в регіоні постійно змінюється, і є населені пункти, де 80% жителів вже виїхали.
"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз деякі вже повертаються. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перші обстріли люди боялися, а зараз звикли... Незважаючи на це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", - зазначив Старух.
Він також додав, що на окупованих територіях через російських загарбників були випадки загибелі мирного населення.
"Кількість загиблих невелика, але кожна смерть - це велика трагедія", - підкреслив Старух.
Нагадаємо, раніше Старух спрогнозував, що до кінця року Україна зможе повністю деокупувати Запорізьку область.
Крім того, він розповів про те, як облаштована оборона регіону.
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