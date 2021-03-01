Жителей Симферополя предупредили о проблемах с водой

Жителей оккупированного Симферополя предупредили о перебоях водоснабжения и снижении давления в системе вечером 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба так называемой "ГУП Вода Крыма" в Facebook.

Проблемы с водой возможны с 18:00. Это связано с запуском водовода. При этом срок окончания вероятных перебоев не уточняется. "В связи с запуском водовода Д1200 01.03.2021г. с 18-00 возможны перебои водоснабжения, а также снижение давления в системе в п.Молодёжное, п. Давыдовка, п. Совхозное, пгт Аграрное, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично)", - сказано в сообщении.