RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жителів Сімферополя попередили про проблеми з водою

Автор: Андрій Василюк

Жителів окупованого Сімферополя попередили про перебої водопостачання і зниження тиску в системі ввечері 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба так званої "ГУП Вода Криму" Facebook.

Проблеми з водою можливі з 18:00. Це пов'язано із запуском водоводу. При цьому строк закінчення ймовірних перебоїв не уточнюється.

"У зв'язку з запуском водоводу Д1200 01.03.2021 р. з 18-00 можливі перебої водопостачання, а також зниження тиску в системі в с. Молодіжне, с. Давидівка, с. Радгоспне, смт Аграрне, СТ Садівник, СТ Ювілейний, СТ Дачник, СТ Дзержинець, п. Богданівка, с. Мирне (частково)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне - на межі висихання. Через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.

Також РБК-Україна писало, що представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість постачання води в Крим до його деокупації.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні заявив, що постачання води неможливе до деокупації півострова. "Не має Україна постачати воду в Крим, поки Крим не повернеться до складу України", - підкреслив міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вода
Читайте також
Україна не повинна постачати воду в Крим до його повернення, - Аваков
На заході України очікується підвищення рівня води в річках: можливі підтоплення
У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання
Прогноз погоди