Жителів Сімферополя попередили про проблеми з водою

Жителів окупованого Сімферополя попередили про перебої водопостачання і зниження тиску в системі ввечері 1 березня.
Про це повідомляє прес-служба так званої "ГУП Вода Криму" Facebook.
Проблеми з водою можливі з 18:00. Це пов'язано із запуском водоводу. При цьому строк закінчення ймовірних перебоїв не уточнюється.
"У зв'язку з запуском водоводу Д1200 01.03.2021 р. з 18-00 можливі перебої водопостачання, а також зниження тиску в системі в с. Молодіжне, с. Давидівка, с. Радгоспне, смт Аграрне, СТ Садівник, СТ Ювілейний, СТ Дачник, СТ Дзержинець, п. Богданівка, с. Мирне (частково)", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне - на межі висихання. Через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.
Також РБК-Україна писало, що представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість постачання води в Крим до його деокупації.
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні заявив, що постачання води неможливе до деокупації півострова. "Не має Україна постачати воду в Крим, поки Крим не повернеться до складу України", - підкреслив міністр.