Жителів Сімферополя попередили про проблеми з водою

Жителів окупованого Сімферополя попередили про перебої водопостачання і зниження тиску в системі ввечері 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба так званої "ГУП Вода Криму" Facebook.

Проблеми з водою можливі з 18:00. Це пов'язано із запуском водоводу. При цьому строк закінчення ймовірних перебоїв не уточнюється. "У зв'язку з запуском водоводу Д1200 01.03.2021 р. з 18-00 можливі перебої водопостачання, а також зниження тиску в системі в с. Молодіжне, с. Давидівка, с. Радгоспне, смт Аграрне, СТ Садівник, СТ Ювілейний, СТ Дачник, СТ Дзержинець, п. Богданівка, с. Мирне (частково)", - сказано в повідомленні.