UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей освобожденных районов Херсонской области призывают эвакуироваться: в чем причина

Фото: жителей освобожденных районов Херсонской области призывают эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области, поэтому жителей призывают немедленно эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

Он отметил, что городские власти отправляются в освобожденные населенные пункты сразу после разрешения военных.

"Первое, на чем мы настаиваем в общении с людьми, это немедленная эвакуация из освобожденных сел. За полгода оккупации наша армия не устраивала обстрелы оккупированных территорий, поэтому страха таких обстрелов у местного населения почти нет", - сказал он.

По словам Янушевича, эвакуироваться сразу соглашаются далеко не все. Но когда линия фронта продвигается вперед и оккупанты начинают обстреливать уже освобожденные территории, жители сами просят их вывезти.

Так, например, еще вчера в Миролюбовке оставалось 104 человека, а сегодня уже 47.

При этом городские власти пытаются доставлять еду, лекарства, воду и другие гуманитарные грузы тем, кто остается в деоккупированных населенных пунктах.

Кроме того, Янушевич отметил, что в Князевке повреждено или разрушено 100% домов, в Высокополье - 80% разрушений.

Напомним, украинские защитники установили огневой контроль почти над всей территорией оккупированной Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область