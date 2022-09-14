Жителей освобожденных районов Херсонской области призывают эвакуироваться: в чем причина

Он отметил, что городские власти отправляются в освобожденные населенные пункты сразу после разрешения военных.

"Первое, на чем мы настаиваем в общении с людьми, это немедленная эвакуация из освобожденных сел. За полгода оккупации наша армия не устраивала обстрелы оккупированных территорий, поэтому страха таких обстрелов у местного населения почти нет", - сказал он.

По словам Янушевича, эвакуироваться сразу соглашаются далеко не все. Но когда линия фронта продвигается вперед и оккупанты начинают обстреливать уже освобожденные территории, жители сами просят их вывезти.

Так, например, еще вчера в Миролюбовке оставалось 104 человека, а сегодня уже 47.

При этом городские власти пытаются доставлять еду, лекарства, воду и другие гуманитарные грузы тем, кто остается в деоккупированных населенных пунктах.

Кроме того, Янушевич отметил, что в Князевке повреждено или разрушено 100% домов, в Высокополье - 80% разрушений.