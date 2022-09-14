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Мешканців звільнених районів Херсонської області закликають евакуюватися: в чому причина

Фото: мешканців звільнених районів Херсонської області закликають евакуюватися (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти можуть обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області, тому мешканців закликають негайно евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що міська влада відправляється у звільнені населені пункти одразу після дозволу військових.

"Перше, на чому ми наполягаємо у спілкуванні із людьми, це негайна евакуація зі звільнених сіл. За півроку окупації наша армія не влаштовувала обстріли окупованих територій, тому страху таких обстрілів у місцевого населення майже немає", - сказав він.

За словами Янушевича, евакуюватися одразу погоджуються далеко не всі. Але коли лінія фронту просувається вперед і окупанти починають обстрілювати вже звільнені території, мешканці самі просять їх вивезти.

Так, наприклад, ще вчора у Миролюбівці залишалося 104 людини, а сьогодні вже 47.

При цьому міська влада намагаємося доставляти їжу, ліки, воду та інші гуманітарні вантажі тим, хто залишається у деокупованих населених пунктах.

Окрім того, Янушевич зазначив, що у Князівці пошкоджено або зруйновано 100% будинків, у Високопіллі - 80% руйнувань.

Нагадаємо, українські захисники встановили вогневий контроль майже над усією територією окупованої Херсонської області.

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Херсонская область