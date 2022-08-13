Жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела: наблюдается движение российской техники

"Внимание! Угроза артобстрела, находитесь в укрытиях или соблюдайте правило "двух стен", - отмечают во власти.

Евтушенко сообщил, что сейчас наблюдается движение техники оккупантов.

Он также обратился к жителям городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища с просьбой находиться в бомбоубежище.

Кроме этого, Евтушенко отметил, что день в Никополе прошел спокойно.