Жителів Нікополя попереджають про загрозу обстрілу: спостерігається рух російської техніки

"Увага! Загроза артобстрілу, перебувайте в укриттях або дотримуйтесь правила "двох стін", - зазначають у владі.

Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів.

Він такоє звернувся до жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища з проханням перебувати у бомбосховищі.

Окрім цього, Євтушенко зазначив, що день у Нікополі минув спокійно.