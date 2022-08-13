Жителів Нікополя попереджають про загрозу обстрілу: спостерігається рух російської техніки

Існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських військ. Українців просять перебувати в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка та офіційний канал влади "Нікополь. Оперативна інформація".
"Увага! Загроза артобстрілу, перебувайте в укриттях або дотримуйтесь правила "двох стін", - зазначають у владі.
Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів.
Він такоє звернувся до жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища з проханням перебувати у бомбосховищі.
Окрім цього, Євтушенко зазначив, що день у Нікополі минув спокійно.
Нагадаємо, вночі 11 серпня росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, у Нікопольському районі було 120 "прильотів". У Нікополі загинуло троє людей.
Вночі 10 серпня окупанти відкривали вогонь з "Градів" по Нікопольському району. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.
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