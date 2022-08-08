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Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела

Фото: Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия планирует обстрелять населенные пункты, которые расположены вблизи Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам чиновника, россияне готовятся к очередному обстрелу, который может касаться городов, сел, поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Евтушенко напомнил, что в случае опасности надо находиться в убежище и пользоваться правилом "двух стен".

Напомним, что в последнее время Никопольский район регулярно обстреливают.

Также против местных жителей пытаются проводить информационные кампании, обвинив их в равнодушии к жителям Энергодара и других городов.

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