Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко .

Евтушенко напомнил, что в случае опасности надо находиться в убежище и пользоваться правилом "двух стен".

По словам чиновника, россияне готовятся к очередному обстрелу, который может касаться городов, сел, поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Напомним, что в последнее время Никопольский район регулярно обстреливают.

Также против местных жителей пытаются проводить информационные кампании, обвинив их в равнодушии к жителям Энергодара и других городов.

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