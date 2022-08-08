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Россияне обстреляли Никопольский район

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Никопольский район, Понедельник 08 августа 2022 02:05
Россияне обстреляли Никопольский район Фото: Россияне обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреляли ночью 8 августа Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника местной районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Отмечается, что "прилетело" в Марганецкую громаду.

Напомним, в ночь на 7 августа россияне также вели обстрелы в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки. А в результате боевых действий днем три села остались без воды.

Ранее жителей Никопольского района предупреждали об угрозе новых обстрелов со стороны российских оккупантов.

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