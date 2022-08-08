Жителей Никополя предупредили о новых вбросах россиян и назвали цель

Российские оккупанты запустили новую информационно-психологиечкую операцию (ИПСО) против жителей Никопольского района и Днепропетровской области в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника местной районной военной администрации Евгения Евтушенко.

Сообщения распространяются российскими ботами в соцсетях.

По его словам, оккупанты пытаются убедить, что жителям Никополя якобы наплевать на жителей Каменки, Водяного, Энергодара и наоборот.

"Цель - разрушить общение между нами и заблокировать получение информации с оккупированных территорий", - написал Евтушенко.

Глава РВА показал скрин сообщения с вбросами.

Напомним, в ночь на 7 августа россияне также вели обстрелы в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки. А в результате боевых действий днем три села остались без воды.

Также вчера местных жителей Никополя призвали проверить смартфоны своих детей на предмет установленного приложения с квест-заданиями по фотографированию местности. Это приложение используют российские спецслужбы.

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