Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

Російська армія планує обстріляти населені пункти, які розташовані поблизу Каховського водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
За словами чиновника, росіяни готуються до чергового обстрілу, який може стосуватись міст, сіл, селищ розташованих на березі Каховського водосховища.
Євтушенко нагадав, що у разі небезпеки треба перебувати у сховищі та користуватись правилом "двох стін".
Нагадаємо, що останнім часом Нікопольський район регулярно обстрілюють.
Також проти місцевих мешканців намагаються проводити інформаційні кампанії, звинувативши їх у байдужості до жителів Енергодара та інших міст.
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