Жителей Мариуполя призвали не передвигаться по городу: что произошло

"Внимание, мариупольцы! Группа сопротивления "Ї" сообщает о стремительном росте военных пеших патрулей на улицах города, в частности 20-23 ЖМР, Центр, Левобережный район, Кальмиусский район (парк Гурова) и полицейских. Призываем связаться с близкими и попросить воздержаться от передвижения по городу без крайней необходимости", - написал Андрющенко.

В мэрии связывают эти мероприятия с "празднованием" годовщины освобождения Донецка во время Второй мировой войны и визитом определенного количества российских чиновников.

"Однако лучше быть осторожными. Помогайте мариупольцам оставаться в безопасности", - призвал Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе (Донецкая область) россияне ведут открытую мобилизацию, рассылая смс и предлагая зарплату. Потенциальным предателям предлагают якобы по 200-300 тысяч рублей в месяц.

Также стало известно, что оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет.

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