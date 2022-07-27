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Оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет, - горсовет

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Мариуполь, Среда 27 июля 2022 13:04
Оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет, - горсовет Фоо: оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет. Уже даже в пожилых людях они видят угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

Оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет, - горсовет

Фото: оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет (t.me/mariupolrada)

"Пенсионерам придется доказывать свою "приверженность" оккупантам, которые оставили их без домов, еды, медицины и нормальной жизни. У "русского мира" под подозрением все. Но время расплаты наступит!"- говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные усилили проверки и фильтрацию жителей Мариуполя. Есть случаи задержания.

Добавим, также сообщалось, что российские оккупанты получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.

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