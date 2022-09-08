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Жителів Маріуполя закликали не пересуватися містом: що сталося

Фото: жителів Маріуполя закликали не пересуватися містом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі жителів закликали без зайвих потреб не пересуватися містом. Це пов'язують зі стрімкім зростанням військових патрулів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"Увага, маріупольці! Група Спротиву "Ї" повідомляє про стрімке зростання військових піших патрулів на вулицях міста, зокрема 20-23 ЖМР, Центр, Лівобережний район, Кальміуській район (парк Гурова) та поліцейських. Закликаємо зв’язатись з близькими та попросити утриматись від пересування містом без крайньої потреби", - написав Андрющенко.

У мерії пов'язують ці заходи зі "святкуванням" річниці звільнення Донецька під час Другої світової війни та візитом певної кількості російських чиновників.

"Однак - краще бути обережними. Допомагайте маріупольцям залишатись в безпеці", - закликав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в захопленому Маріуполі (Донецька область) росіяни ведуть відкриту мобілізацію, розсилаючи смс і пропонуючи зарплату. Потенційним зрадникам пропонують нібито по 200-300 тисяч рублів на місяць.

Також стало відомо, що окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років.

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МаріупольОкуповані території