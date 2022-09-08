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Жителей Мариуполя призвали не передвигаться по городу: что произошло

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Мариуполь, Четверг 08 сентября 2022 12:45
Жителей Мариуполя призвали не передвигаться по городу: что произошло Фото: жителей Мариуполя призвали не передвигаться по городу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе жителей призвали без лишних потребностей не передвигаться по городу. Это связывают со стремительным ростом военных патрулей оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"Внимание, мариупольцы! Группа сопротивления "Ї" сообщает о стремительном росте военных пеших патрулей на улицах города, в частности 20-23 ЖМР, Центр, Левобережный район, Кальмиусский район (парк Гурова) и полицейских. Призываем связаться с близкими и попросить воздержаться от передвижения по городу без крайней необходимости", - написал Андрющенко.

В мэрии связывают эти мероприятия с "празднованием" годовщины освобождения Донецка во время Второй мировой войны и визитом определенного количества российских чиновников.

"Однако лучше быть осторожными. Помогайте мариупольцам оставаться в безопасности", - призвал Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе (Донецкая область) россияне ведут открытую мобилизацию, рассылая смс и предлагая зарплату. Потенциальным предателям предлагают якобы по 200-300 тысяч рублей в месяц.

Также стало известно, что оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет.

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