ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жителей Луцка просят оставаться дома пока продолжается спецоперация

Луцк, Вторник 21 июля 2020 12:45
Жителей Луцка просят оставаться дома пока продолжается спецоперация
Фото: автобус из заложника в Луцке (volyn24 com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спецоперация по освобождению заложников продолжается

Жителей Луцка просят оставаться дома и на рабочих местах пока в городе продолжается спецоперация по освобождению заложников. Утром неизвестный захватил автобус с пассажирами.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Сейчас правоохранители делают все возможное для освобождения около 10 заложников, находящихся в захваченном автобусе "Берестечко-Красиловка".

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня утром неизвестный мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что он захватил автобус с пассажирами в Луцке. Также нападавший заявил о бомбе, заложенной в общественном месте.

По факту захвата заложников полиция открыла уголовное производство.

На захват заложников в Луцке отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Кроме того, в Луцк отправился министр внутренних дел Арсен Аваков, чтобы контролировать спецоперацию на месте происшествия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Луцкавтобусзаложники
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь