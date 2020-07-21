Жителей Луцка просят оставаться дома пока продолжается спецоперация

Фото: автобус из заложника в Луцке (volyn24 com)

Спецоперация по освобождению заложников продолжается

Жителей Луцка просят оставаться дома и на рабочих местах пока в городе продолжается спецоперация по освобождению заложников. Утром неизвестный захватил автобус с пассажирами.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Сейчас правоохранители делают все возможное для освобождения около 10 заложников, находящихся в захваченном автобусе "Берестечко-Красиловка".

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня утром неизвестный мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что он захватил автобус с пассажирами в Луцке. Также нападавший заявил о бомбе, заложенной в общественном месте.

По факту захвата заложников полиция открыла уголовное производство.

На захват заложников в Луцке отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Кроме того, в Луцк отправился министр внутренних дел Арсен Аваков, чтобы контролировать спецоперацию на месте происшествия.