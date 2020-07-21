Жителів Луцька просять залишатися вдома поки триває спецоперація

Фото: автобус з заручника у Луцьку (volyn24 com)

Спецоперація зі звільнення заручників триває

Жителів Луцька просять залишатися вдома та на робочих місцях поки у місті триває спецоперація зі звільнення заручників. Вранці невідомий захопив автобус з пасажирами.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки України.

Наразі правоохоронці роблять все можливе для звільнення близько 10 заручників, які перебувають у захопленому автобусі "Берестечко-Красилівка".

Про потерпілих інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий чоловік зателефонував правоохоронцям і повідомив, що він захопив автобус з пасажирами у Луцьку. Також нападник заявив про бомбу, закладену у громадському місці.

За фактом захоплення заручників поліція відкрила кримінальне провадження.

На захоплення заручників у Луцьку відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що тримає ситуацію на власному контролі.

Крім того, у Луцьк вирушив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, щоб контролювати спецоперацію на місці події.