ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Полиция открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 12:29
Полиция открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке
Фото: захват автобуса в Луцке (4.p-p.com.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Сейчас ведут переговоры с захватчиком

В связи с захватом автобуса с заложниками в Луцке открыто уголовное производство. Личность злоумышленника установлена.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции в Волынской области.

"Производство открыто по ч.2 ст. 147 УК Украины - захват заложников, но квалификация, конечно, может уточняться в соответствии с составом преступления", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина на контакт не идет. В полиции отметили, что его требования не содержат никакой конкретики.

Она уточнила, что пока известно о 20 заложниках.

"Возможно там плюс-минус, точной цифры не знают", - сообщили РБК-Украина в ГУНП в Волынской области.

Отметим, что в СБУ сообщали о 10 заложниках.

Кроме того, в пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в этом производстве.

Напомним, в Национальной полиции заявили, что захвативший автобус с заложниками в центре Луцка мужчина находился на психиатрическом лечении.

Отметим, захватчик в Луцке заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины захват заложников
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь