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Жителей Луганской области просят эвакуироваться перед наступлением оккупантов: "Неделя может быть тяжелой"

Фото: эвакуация в Луганской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Жителей Луганской области настоятельно просят выехать в безопасные места из городов, находящихся в прифронтовой зоне на линии огня, перед ожидаемым новым наступлением российских оккупантов. Граждан предупреждают, что возможности для эвакуации вскоре может уже не быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Чиновник обратил внимание, что эта неделя "может быть тяжелой, может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти".

"Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", - пишет он в своем Facebook.

Глава ОВА подчеркивает, что военные ВСУ готовы встретить оккупантов и отражать очередную навалу, при этом на ход ведения боев будет существенно влиять то, остаются ли в населенных пунктах гражданские.

"Как быстро справятся с российским нападением наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми - единственное, что от вас требуется", - указывает Гайдай.

Он рассказал об общении с жителями пострадавшего от вражеских обстрелов Лисичанска, и сравнил ситуацию в Рубежном, Попасной и Горской общиной с осаждаемым Мариуполем.

"Решения за вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус - это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Видели новое Северодонецкое кладбище?! Становится больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить", - пишет Гайдай.

Ранее сообщалось, что жителей Луганской области призвали эвакуироваться. В ОВА отметили, что таким образом они помогут ВСУ в противостоянии с российскими оккупантами.

Также мы писали, что мэр Харькова призвал гражданских, которым грозят обстрелы, выезжать из города.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, в ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс.

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