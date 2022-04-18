Жителей Луганской области просят эвакуироваться перед наступлением оккупантов: "Неделя может быть тяжелой"

Чиновник обратил внимание, что эта неделя "может быть тяжелой, может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти".

"Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", - пишет он в своем Facebook.

Глава ОВА подчеркивает, что военные ВСУ готовы встретить оккупантов и отражать очередную навалу, при этом на ход ведения боев будет существенно влиять то, остаются ли в населенных пунктах гражданские.

"Как быстро справятся с российским нападением наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми - единственное, что от вас требуется", - указывает Гайдай.

Он рассказал об общении с жителями пострадавшего от вражеских обстрелов Лисичанска, и сравнил ситуацию в Рубежном, Попасной и Горской общиной с осаждаемым Мариуполем.

"Решения за вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус - это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Видели новое Северодонецкое кладбище?! Становится больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить", - пишет Гайдай.