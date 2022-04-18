Жителів Луганської області просять евакуюватися перед наступом окупантів: "Тиждень може бути важким"

Чиновник звернув увагу, що цей тиждень "може бути важким, може бути останнім, коли у нас ще є шанс вас врятувати".

"Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту", - пише він у своєму Facebook.

Глава ОВА наголошує, що військові ЗСУ готові зустріти окупантів і відбивати чергову навалу, при цьому на хід ведення боїв буде істотно впливати те, чи залишаються в населених пунктах цивільні.

"Як швидко впораються з російським нападом наші захисники, залежить і від вас. Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається", - вказує Гайдай.

Він розповів про спілкування з жителями постраждалого від ворожих обстрілів Лисичанська, і порівняв ситуацію в Рубіжному, Попасній і Горській громаді з обложеним Маріуполем.

"Рішення за вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити", - пише Гайдай.