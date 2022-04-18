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Жителів Луганської області просять евакуюватися перед наступом окупантів: "Тиждень може бути важким"

Фото: евакуація в Луганській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Жителів Луганської області настійно просять виїхати в безпечні місця з міст, що знаходяться в прифронтовій зоні на лінії вогню, перед очікуваним новим наступом російських окупантів. Громадян попереджають, що можливості для евакуації незабаром може вже не бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Чиновник звернув увагу, що цей тиждень "може бути важким, може бути останнім, коли у нас ще є шанс вас врятувати".

"Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту", - пише він у своєму Facebook.

Глава ОВА наголошує, що військові ЗСУ готові зустріти окупантів і відбивати чергову навалу, при цьому на хід ведення боїв буде істотно впливати те, чи залишаються в населених пунктах цивільні.

"Як швидко впораються з російським нападом наші захисники, залежить і від вас. Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається", - вказує Гайдай.

Він розповів про спілкування з жителями постраждалого від ворожих обстрілів Лисичанська, і порівняв ситуацію в Рубіжному, Попасній і Горській громаді з обложеним Маріуполем.

"Рішення за вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити", - пише Гайдай.

Раніше повідомлялося, що жителів Луганської області закликали евакуюватися. В ОВА зазначили, що таким чином вони допоможуть ЗСУ у протистоянні з російськими окупантами.

Також ми писали, що мер Харкова закликав цивільних, яким загрожують обстріли, виїжджати з міста.

Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський, найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас.

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ЛуганськевакуаціяВійна Росії проти України