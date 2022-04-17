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Безопасных районов нет. Мэр Харькова призвал гражданских, которым грозят обстрелы, выезжать

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Воскресенье 17 апреля 2022 22:08
Безопасных районов нет. Мэр Харькова призвал гражданских, которым грозят обстрелы, выезжать Фото: мэр Харькова призвал гражданских, которым грозят обстрелы, выезжать (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове, в результате постоянных обстрелов, не осталось безопасных мест. Гражданских призвали эвакуироваться из самых опасных районов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Мы продолжаем эвакуацию людей из самых опасных районов города, которые находятся под непрерывным обстрелом. Вывозим людей в места, которые менее опасны. Совсем безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место жительства, горячее питание, душ, медицинскую помощь. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, выезжать. Наши волонтеры помогут вам сделать это", - заявил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты открыли ракетный огонь сегодня по Харькову. В результате обстрела погибли пятеро гражданских.

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