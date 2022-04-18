ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 00:09
В ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодняшний день, 17 апреля, он начал с совещания с правительством и военными касательно боевых действий. По его словам, оккупанты хотят уничтожить Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Уже в ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс, уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города Донецкой и Луганской областей", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что делается все возможное, чтобы обеспечить оборону украинских регионов. В том числе правительство контактирует с западными партнерами.

Напомним, жителей Луганской области призывают эвакуироваться. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что таким образом они помогут Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами.

Ранее в ООН заявили о гибели 1982 гражданских в Украине в результате агрессии Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев