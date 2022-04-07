ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителів Луганської області просять евакуюватися: для них відкрили п'ять коридорів

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 07 квітня 2022 09:26
Жителів Луганської області просять евакуюватися: для них відкрили п'ять коридорів Фото: голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Жителів Луганської області знову закликають евакуюватися через російський наступ. Сьогодні для них працюватиме п'ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

"Земляки, евакуюйтеся! Шансів врятувати себе і рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Убезпечте себе і рідних. Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням - в інші регіони України. Там їх зустрічають, знаходять житло, всіляко допомагають", - зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що вчора евакуаційний автобус не зміг дістатися до Попасної, чергова спроба буде сьогодні.

Місця зборів для евакуації по гуманітарних коридорах:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТВ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Першотравнева, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 7 квітня в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ евакуація Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі