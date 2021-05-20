Жителей Киевской области предупредили об усилении ветра: объявлен I уровень опасности

В ближайший час в Киевской области ожидается усиление ветра 15-18 м/сек. В регионе объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook .

"Предупреждение об опасных метрологических явлениях на Киевщине. В ближайший час с удержанием до конца суток 20 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 20 мая в Украине погода начнет улучшаться. Дожди и грозы отступят из ряда областей, температура воздуха поднимется местами до +22 градусов.

При этом на большей части территории страны все еще будут наблюдаться осадки в виде дождя, местами с грозами. Однако в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.

В столице сегодня дождей и гроз не предвидится. Ожидается переменная облачность. Днем температура составит +17 +19 градусов, ночью +10 +12.

По прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла, это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Напомним, во Львовской области в результате непогоды затопило улицы и дома.