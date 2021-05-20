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Жителів Київської області попередили про посилення вітру: оголошено I рівень небезпечності

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Київська область, Четвер 20 травня 2021 12:15
Жителів Київської області попередили про посилення вітру: оголошено I рівень небезпечності Фото: жителів Київської області попередили про посилення вітру (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У найближчу годину в Київській області очікується посилення вітру - 15-18 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру у Facebook.

"Попередження про небезпечні метрологічні явища на Київщині. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 20 травня в Україні погода почне поліпшуватися. Дощі і грози відступлять з низки областей, температура повітря підніметься місцями до +22 градусів.

При цьому на більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

У столиці сьогодні дощів і гроз не передбачається. Очікується мінлива хмарність. Вдень температура складе + 17 + 19 градусів, вночі + 10 + 12.

За прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, у Львівській області в результаті негоди затопило вулиці та будинки.

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