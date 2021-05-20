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Грозы начнут отступать, а температура поднимется до +22: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 20 мая 2021 08:00
Грозы начнут отступать, а температура поднимется до +22: прогноз погоды на сегодня Фото: дожди начнут отступать, но все еще будут наблюдаться на большей части Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в четверг, 20 мая, погода начнет улучшаться. Дожди и грозы отступят из ряда областей, температура воздуха поднимется местами до +22 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На большей части территории страны все еще будут наблюдаться осадки в виде дождя, местами с грозами. Однако в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +14+18 градусов, ночью +8+11. В центральных регионах днем будет от +16 до +19, на севере +15+18, ночью +10+12. На востоке будет переменная облачность, столбики термометров покажут +19+22 днем, ночью +10+12. В южных областях температура воздуха днем будет колебаться: +14+16 в Одесской, +16+18 в Николаевской, +19+21 в Херсонской областях, в Крыму температура воздуха днем прогреется до +21+23 градусов. Ночью +9+14.

Грозы начнут отступать, а температура поднимется до +22: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождей и гроз не предвидится. Ожидается переменная облачность. Днем температура составит +17+19 градусов, ночью +10+12.

Грозы начнут отступать, а температура поднимется до +22: прогноз погоды на сегодня

Напомним, во Львовский области в результате непогоды затопило улицы и дома.

Также сообщалось, что в Украине вчера предупреждали о значительном усилении дождя, а также штормовом ветре.

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