Жителей Киева предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за пожара

Пожар возник на территории бывшего резинового завода
Из-за пожара под Киевом на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
Отмечается, что в зоне пожара работает отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасатели КГГА.
Проводятся замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.
Контрольные замеры проведены на территории Подольского, Святошинского и Соломянского районов, загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы.
Советы по действиям в случаях задымленности:
Ранее сообщалось, что пожар в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района локализован.
РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 500 кв. м.