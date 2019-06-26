Жителів Києва попередили про можливе забруднення повітря через пожежу

Пожежа виникла на території колишнього гумового заводу
Через пожежу під Києвом на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.
Зазначається, що в зоні виникнення пожежі працює відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники КМДА.
Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.
Контрольні заміри проведено на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів, забрудненість повітря не перевищує гранично-допустимі норми.
Поради щодо дій у випадках задимленості:
Раніше повідомлялося, що пожежу в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району локалізовано.
РБК-Україна писало, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 500 кв. м.