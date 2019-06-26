Жителів Києва попередили про можливе забруднення повітря через пожежу

Через пожежу під Києвом на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що в зоні виникнення пожежі працює відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники КМДА.

Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.

Контрольні заміри проведено на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів, забрудненість повітря не перевищує гранично-допустимі норми.

Поради щодо дій у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. -При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - за першої можливості прийняти душ.

Раніше повідомлялося, що пожежу в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району локалізовано.

РБК-Україна писало, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 500 кв. м.