Жителей Кельна эвакуируют из-за бомбы

Иллюстративное фото (bundespolizei.de)

Эвакуация затронет около 6,5 тыс. человек

В Кельне (Германия) сегодня днем эвакуируют около 6,5 тыс. человек в связи с обнаруженной английской бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городской администрации.

Отмечается, что бомбу обнаружили при проведении строительных работ, ее вес составляет около 500 кг. Территория на расстоянии 500 м от места ее обнаружения была оцеплена.

Изначально планировалось, что работы по обезвреживанию бомбы пройдут вечером 22 ноября. Однако поскольку на железнодорожных путях недалеко от места находки стояли порядка 30 вагонов с опасными грузами, в администрации Кельна решили перенести мероприятия на 23 ноября, предварительно убедившись, что вагоны отогнали на безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Германии по крайней мере в 7 городах из ратуш были эвакуированы люди из-за сообщений о заложенных бомбах, однако в результате проверок взрывчатку не обнаружили.

РБК-Украина писало, что Международный аэропорт Атланты (штат Джорджия, США) в субботу, 2 ноября, приостановил отправление и прием авиарейсов в связи с обнаружением записки о бомбе на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, направлявшегося в Даллас (штат Техас).