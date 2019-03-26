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В Германии после эвакуации не обнаружили взрывчатку

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 14:28
В Германии после эвакуации не обнаружили взрывчатку
Иллюстративное фото (GettyImages)

Сообщения о заложенных бомбах получили мэрии в 7 городах Германии

В Германии по крайней мере в 7 городах из ратуш были эвакуированы люди из-за сообщений о заложенных бомбах, однако в результате проверок взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на немецкую полицию.

В частности, городские ратуши получили анонимные электронные письма о заложенных бомбах, после чего они были эвакуированы. Отмечается, что письма пришли на официальные электронные почтовые ящики мэрий.

Указано, что инциденты произошли в Аугсбурге, Нойнкирхене, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Хайльбронне и Рендсбурге. При этом в Аугсбурге из здания мэрии было эвакуировано около 500 сотрудников.

Сообщается, что полицейские кинологи осмотрели здание, взрывных устройств обнаружено не было.

Стоит отметить, в последние несколько недель из-за анонимных писем о бомбах по всей Германии было эвакуировано более 100 учреждений. Берлинская прокуратура подозревает в электронном терроризме ультраправые экстремистские группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что в шести городах Германии из-за угроз, присланных ночью по электронной почте, людей эвакуировали из ратуш.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2018-го в Германии эвакуировали не менее 26 тысяч человек в Падеборне в связи с работами по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Добавим, в сентябре 2017 года сообщалось, что около 90 тысяч человек в немецких городах Кобленц и Франкфурт-на-Майне вынуждены были временно покинуть свои дома. Причиной эвакуации стали бомбы времен Второй мировой войны.

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