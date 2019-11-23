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Жителів Кельна евакуюють через бомбу

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 05:09
Жителів Кельна евакуюють через бомбу
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)

Евакуація торкнеться близько 6,5 тис. осіб

В Кельні (Німеччина) сьогодні вдень евакуюють близько 6,5 тис. осіб у зв'язку з виявленою англійською бомбою часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської адміністрації.

Наголошується, що бомбу виявили при проведенні будівельних робіт, її вага становить близько 500 кг. Територія на відстані 500 м від місця її виявлення була оточена.

Спочатку планувалося, що роботи зі знешкодження бомби пройдуть ввечері 22 листопада. Проте оскільки на залізничних коліях неподалік від місця знахідки стояли близько 30 вагонів з небезпечними вантажами, в адміністрації Кельна вирішили перенести заходи на 23 листопада, попередньо переконавшись, що вагони відігнали на безпечну дистанцію.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині принаймні в 7 містах з ратуш були евакуйовані люди через повідомлення про закладені бомби, проте в результаті перевірок вибухівку не виявили.

РБК-Україна писало, що Міжнародний аеропорт Атланти (штат Джорджія, США) в суботу, 2 листопада, припинив відправку і прийом авіарейсів у зв'язку з виявленням записки про бомбу на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, що прямував в Даллас (штат Техас).

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