Жителей канадского города просят не пить воду: небезопасно даже после кипячения

Жителей канадской арктической столицы Икалуит просят не использовать городскую воду из крана для питья и приготовления пищи. Власти предупредили, что такая вода небезопасна даже после кипячения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за возможного загрязнения городской воды топливом. Власти приказали жителям прекратить использовать воду для питья и приготовления пищи, объяснив, что она будет небезопасной даже после кипячения.

Ранее жители сообщали о запахах топлива в воде на этих выходных, но источник запаха не был ясен. Следователи обнаружили возможное загрязнение углеводородами на водоочистной станции. Анализы воды отправили за границу и будут известны через пять рабочих дней.