Жителей канадского города просят не пить воду: небезопасно даже после кипячения
Жителей канадской арктической столицы Икалуит просят не использовать городскую воду из крана для питья и приготовления пищи. Власти предупредили, что такая вода небезопасна даже после кипячения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за возможного загрязнения городской воды топливом. Власти приказали жителям прекратить использовать воду для питья и приготовления пищи, объяснив, что она будет небезопасной даже после кипячения.
Ранее жители сообщали о запахах топлива в воде на этих выходных, но источник запаха не был ясен. Следователи обнаружили возможное загрязнение углеводородами на водоочистной станции. Анализы воды отправили за границу и будут известны через пять рабочих дней.
Некоторые люди в Икалуите обычно получают водопроводную воду, а другие - привозную машинами. Городские власти заявили, что во время чрезвычайной ситуации с водой город отправляет очищенную воду на грузовиках, но эту воду следует кипятить не менее одной минуты. Также в городе организовали пункты выдачи воды.
Напомним о разливе нефти в Калифорнии. За дело взялся главный прокурор штата.