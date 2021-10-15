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Жителей канадского города просят не пить воду: небезопасно даже после кипячения

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Канада, Пятница 15 октября 2021 02:06
Жителей канадского города просят не пить воду: небезопасно даже после кипячения Фото: жителей Икалуита просят не пить воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Жителей канадской арктической столицы Икалуит просят не использовать городскую воду из крана для питья и приготовления пищи. Власти предупредили, что такая вода небезопасна даже после кипячения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за возможного загрязнения городской воды топливом. Власти приказали жителям прекратить использовать воду для питья и приготовления пищи, объяснив, что она будет небезопасной даже после кипячения.

Ранее жители сообщали о запахах топлива в воде на этих выходных, но источник запаха не был ясен. Следователи обнаружили возможное загрязнение углеводородами на водоочистной станции. Анализы воды отправили за границу и будут известны через пять рабочих дней.

Некоторые люди в Икалуите обычно получают водопроводную воду, а другие - привозную машинами. Городские власти заявили, что во время чрезвычайной ситуации с водой город отправляет очищенную воду на грузовиках, но эту воду следует кипятить не менее одной минуты. Также в городе организовали пункты выдачи воды.

Напомним о разливе нефти в Калифорнии. За дело взялся главный прокурор штата.

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