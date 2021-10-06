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В ООН предупредили о глобальном водном кризисе: мир не готов к этому

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США, Среда 06 октября 2021 00:51
В ООН предупредили о глобальном водном кризисе: мир не готов к этому Фото: в ООН предупредили о глобальном водном кризисе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Большая часть стран не готова к глобальному водному кризису, который ожидает мир в результате изменения климата. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В отчете указано, что с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире увеличилось на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. Большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, пришлись на Азию.

Кроме того, частота стихийных бедствий, связанных с засухой, за тот же период выросла на 29%. В африканских странах зарегистрировано больше всего смертей, связанных с засухой. А наибольший экономический ущерб от засухи был нанесен в Северной Америке, Азии и Карибском бассейне.

При этом 25% всех городов уже испытывают регулярную нехватку воды. За последние два десятилетия совокупные запасы поверхностных и грунтовых вод на планете, а также воды, содержащейся в почве, снеге и во льдах, сократились на 0,4 дюйма (1 сантиметр) в год.

В ООН считают, что рост населения приведет к еще большей нагрузке на водоснабжение, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Ученые утверждают, что число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов.

Среди мер, рекомендованных в отчете, были более совершенные системы предупреждения для зон, подверженных наводнениям и засухе. Также в мире нужно улучшить финансирование и координацию между странами в области управления водными ресурсами.

В отчете говорится, что почти 60% из 101 опрошенной страны нуждаются в улучшенных системах прогнозирования, которые могут помочь предотвратить разрушения, вызванные непогодой.

Напомним, что количество стихийных бедствий выросло в пять раз за последние десятилетия. Об этом рассказали ученые.

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