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Жителів канадського міста просять не пити воду: небезпечно навіть після кип'ятіння

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Канада, П'ятниця 15 жовтня 2021 02:06
Жителів канадського міста просять не пити воду: небезпечно навіть після кип'ятіння Фото: жителів Ікалуїта просять не пити воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Жителів канадської арктичної столиці Ікалуїт просять не використовувати міську воду з крана для пиття і приготування їжі. Влада попередила, що така вода небезпечна навіть після кип'ятіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ікалуїт оголосив надзвичайний стан через можливе забруднення міської води паливом. Влада наказала жителям припинити використовувати воду для пиття і приготування їжі, пояснивши, що вона буде небезпечною навіть після кип'ятіння.

Раніше жителі повідомляли про запахи палива у воді на цих вихідних, але джерело запаху не було ясне. Слідчі виявили можливе забруднення вуглеводнями на водоочисній станції. Аналізи води відправили за кордон і будуть відомі через п'ять робочих днів.

Деякі люди в Ікалуїті зазвичай отримують водопровідну воду, а інші - привізну машинами. Міська влада заявила, що під час надзвичайної ситуації з водою місто відправляє очищену воду на вантажівках, але цю воду слід кип'ятити не менше однієї хвилини. Також у місті організували пункти видачі води.

Нагадаємо про розлив нафти в Каліфорнії. За справу взявся головний прокурор штату.

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