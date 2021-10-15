Жителів канадського міста просять не пити воду: небезпечно навіть після кип'ятіння
Жителів канадської арктичної столиці Ікалуїт просять не використовувати міську воду з крана для пиття і приготування їжі. Влада попередила, що така вода небезпечна навіть після кип'ятіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ікалуїт оголосив надзвичайний стан через можливе забруднення міської води паливом. Влада наказала жителям припинити використовувати воду для пиття і приготування їжі, пояснивши, що вона буде небезпечною навіть після кип'ятіння.
Раніше жителі повідомляли про запахи палива у воді на цих вихідних, але джерело запаху не було ясне. Слідчі виявили можливе забруднення вуглеводнями на водоочисній станції. Аналізи води відправили за кордон і будуть відомі через п'ять робочих днів.
Деякі люди в Ікалуїті зазвичай отримують водопровідну воду, а інші - привізну машинами. Міська влада заявила, що під час надзвичайної ситуації з водою місто відправляє очищену воду на вантажівках, але цю воду слід кип'ятити не менше однієї хвилини. Також у місті організували пункти видачі води.
Нагадаємо про розлив нафти в Каліфорнії. За справу взявся головний прокурор штату.