Жителей Ирпеня продолжат эвакуировать из города автобусами

В городе Ирпень Киевской области продолжат проводить эвакуацию местных жителей. Людей вывезут автобусами, которые будут ждать в Романовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова в Telegram.
"Из Ирпеня проведут повторную эвакуацию местных жителей. Она запланирована сегодня, 7 марта, на 10:00. Автобусы будут ждать в Романовке и доставят людей на железнодорожный вокзал Киева", - говорится в сообщении.
Усов напомнил, что оккупанты запретили жителям покидать дома. В городе уже третий день отсутствует электроэнергия и вода. Кроме того, в Ирпене закрыты магазины, а доставить продукты и питьевую воду невозможно из-за постоянных обстрелов.
Напомним, вчера правоохранители и военные организовали эвакуацию мирных жителей из Ирпеня. Однако российские оккупанты открыли огонь.
В результате обстрелов погибли восемь гражданских лиц, среди которых двое детей.
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