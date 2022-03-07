Жителей Ирпеня продолжат эвакуировать из города автобусами

В городе Ирпень Киевской области продолжат проводить эвакуацию местных жителей. Людей вывезут автобусами, которые будут ждать в Романовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова в Telegram .

"Из Ирпеня проведут повторную эвакуацию местных жителей. Она запланирована сегодня, 7 марта, на 10:00. Автобусы будут ждать в Романовке и доставят людей на железнодорожный вокзал Киева", - говорится в сообщении.

Усов напомнил, что оккупанты запретили жителям покидать дома. В городе уже третий день отсутствует электроэнергия и вода. Кроме того, в Ирпене закрыты магазины, а доставить продукты и питьевую воду невозможно из-за постоянных обстрелов.