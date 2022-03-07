Жителів Ірпеня продовжать евакуювати з міста автобусами

В місті Ірпінь Київської області продовжать проводити евакуацію місцевих жителів. Людей будуть вивозити автобусами, які чекатимуть в Романівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram .

"З Ірпеня проведуть повторну евакуацію місцевих жителів. Вона запланована сьогодні, 7 березня, на 10:00. Автобуси чекатимуть у Романівці та доставлять людей на залізничний вокзал Києва", - йдеться у повідомленні.

Усов нагадав, що окупанти заборонили жителям покидати домівки. В місті вже третій день відсутня електроенергія та вода. Крім того, в Ірпені зачинені магазини, а доставити харчі та питну воду неможливу через постійні обстріли.