Из Ирпеня эвакуируют местное население: автобусы ждут в Романовке

Сегодня, 6 марта, проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня. Эвакуационные автобусы ожидают людей с 10:00 в Романовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязь .

"Поскольку в городе проблемы со связью, просим по возможности передать эту информацию своим соседям и знакомым", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что Буча несколько суток без света, тепла, связи, Интернета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы. Значительное количество жителей находятся в подвалах. Доставить гуманитарные грузы невозможно - община в осаде врага", - говорится в сообщении.