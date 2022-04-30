Жителей Харьковской области оккупанты принудительно вывозят в РФ, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. В частности, враг вывозит гражданских в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также российские войска распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья.

Сообщается, что оккупанты принудительно вывозит население на территорию России.

Ранее мы сообщали, что ВСУ под контроль вернули четыре села Харьковской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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