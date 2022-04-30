Мешканців Харківської області окупанти примусово вивозять до РФ, - Генштаб

Російські окупанти і далі продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. Зокрема, ворог вивозить цивільних до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також російські війська розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Повідомляється, що окупанти примусово вивозить населення на територію Росії.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ під контроль повернули чотири села Харківської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 66-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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