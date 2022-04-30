ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мешканців Харківської області окупанти примусово вивозять до РФ, - Генштаб

Новость на русском →
Харківська область , Субота 30 квітня 2022 20:44
Мешканців Харківської області окупанти примусово вивозять до РФ, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти і далі продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. Зокрема, ворог вивозить цивільних до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що окупанти примусово вивозить населення на територію Росії.

Також російські війська розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ під контроль повернули чотири села Харківської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 66-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни