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Жителей Энергодара призывают не пить йод: что с радиацией в городе

Фото: жителей Энергодара призывают не пить йод (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Жителей Энергодара просят пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

По его информации, сегодня, 25 августа, днем радиационный фон в Энергодаре составляет 10,4 микрорентген в час, такие показатели соответствуют природным.

"Просим без отдельных рекомендаций не употреблять препарат калия йодида - в этом сейчас нет нужды", - подчеркнул Орлов.

Напомним, сегодня, 25 августа, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Также мы писали, что во вторник, 23 августа, россияне начали обстреливать золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

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