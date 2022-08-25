Жителей Энергодара призывают не пить йод: что с радиацией в городе

Жителей Энергодара просят пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.
По его информации, сегодня, 25 августа, днем радиационный фон в Энергодаре составляет 10,4 микрорентген в час, такие показатели соответствуют природным.
"Просим без отдельных рекомендаций не употреблять препарат калия йодида - в этом сейчас нет нужды", - подчеркнул Орлов.
Напомним, сегодня, 25 августа, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Также мы писали, что во вторник, 23 августа, россияне начали обстреливать золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.