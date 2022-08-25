Жителів Енергодара закликають не пити йод: що з радіацією в місті

Жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон в місті знаходиться в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram .

За його інформацією, сьогодні, 25 серпня, вдень радіаційний фон в Енергодарі становить 10,4 мікрорентген на годину, такі показники відповідають природним.

"Просимо без окремих рекомендацій не вживати препарат калію йодиду - в цьому зараз немає потреби", - підкреслив Орлов.