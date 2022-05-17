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Жителей в Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

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Черниговская область, Вторник 17 мая 2022 14:41
Жителей в Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло Фото: жителей в Черниговской области предупреждают о взрывах (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 мая жители Черниговской области могут слышать взрывы. Возле села Левковичи будут обезвреживать остатки боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Департамента гражданской защиты Черниговской ОВА.

"'Ориентировочно с 14:40 возле села Левковичи Черниговского района будут обезвреживать остатки боеприпасов путем подрыва. Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Миргороде Полтавской области будут слышны звуки взрывов. Местным жителям объяснили, в чем причина.

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Черниговская область Взрыв
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