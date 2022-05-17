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Жителів у Чернігівській області попереджають про вибухи: що сталося

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Чернігівська область, Вівторок 17 травня 2022 14:41
Жителів у Чернігівській області попереджають про вибухи: що сталося Фото: жителів у Чернігівській області попереджають про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 травня жителі Чернігівської області можуть чути вибухи. Біля села Левковичі будуть знешкоджувати залишки боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту цивільного захисту Чернігівської ОВА.

"'Орієнтовно з 14:40 біля села Левковичі Чернігівського району знешкоджуватимуть залишки боєприпасів шляхом підриву. Прохання зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Миргороді Полтавської області буде чути звуки вибухів. Місцевим жителям пояснили, в чому причина.

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