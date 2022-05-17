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В Миргороде сегодня будут слышать взрывы: названа причина

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Миргород, Вторник 17 мая 2022 13:51
В Миргороде сегодня будут слышать взрывы: названа причина Фото: в Миргороде предупреждают об учебных стрельбах (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 мая в Миргороде Полтавской области будут слышны звуки взрывов. Местных жителей предупреждают об учебных стрельбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской области Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня, 17 мая, продолжатся учебные стрельбы в Миргородской общине. Если вы будете слышать звуки взрывов в разных уголках Миргорода, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - написал он.

Напомним, недавно жителей Полтавы предупреждали об учебных стрельбах.

Также с соответствующим предупреждением обращались и в Черниговской области.

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Полтавская область Миргород Взрыв
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